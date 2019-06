Ecco la nuova maglia del Napoli in vendita. Acquistala su E-Napolistore

Oggi è stata presentata la maglia home che accompagnerà gli azzurri di Ancelotti nella stagione calcistica 2019/2020. Realizzata dal partner tecnico Kappa: dal tradizionale colore azzurro, colletto modello polo a bottoni, con finiture in bianco, fantasia camouflage pixelata, ripresa da un modello di qualche anno fa che ebbe tanto successo. La nuova casacca ha avuto tantissimi apprezzamenti da parte di tutti gli appassionati del club partenopeo ed è disponibilie anche online sul portale e-napolistore.it, dove è possibile vederla ed acquistarla comodamente da casa. Clicca sul link in basso per vederla!

Clicca qui per la nuova maglia SSC Napoli 19/20