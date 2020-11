Elmas, 85 minuiti e un assist di 'trivela' con la Macedonia: battuta l'Estonia 2-1

Altra prova da protagonista per Eljif Elmas con la sua nazionale. Il centrocampista del Napoli ha disputato 85 minuti di Macedonia-Estonia, match del Gruppo 2 della Lega C di Nations Leaguec vinto dai padroni di casa per 2-1. Per Elmas, oltre ad un giallo rimediato al 77', un delizioso assist di 'trivela' per il gol del vittoria macedone di Stojanovski al 68'. In precedenza, l'Estonia aveva pareggiato momentaneamente al 52' con Sappinen la rete iniziale di Tričkovski, avvenuta al 29'. Con questa vittoria la Macedonia si porta momentaneamente in testa al girone con 9 punti.