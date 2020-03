Emergenza Coronavirus, Conte: "Nuovo decreto per potenziare misure economiche"

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato alla Camera riguardo le nuove e inedite iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "Questa emergenza arriva a sfidare il nostro Paese in tutte le sue componenti: economico, sanitario e sociale. L'emergenza riguarda il settore pubblico e quello privato. Il Governo è consapevole che dalle sue scelte dipendono le conseguenze della vita dei cittadini. Queste scelte condizioneranno il futuro di tutti. Verrà poi il tempo dei bilanci e delle valutazioni e le scelte verranno giudicate, sarà la storia a farlo. Attualmente abbiamo un +63,8% di posti in terapia intensiva. Per quel che riguarda il fattore economico al momento l'intervento è insufficiente, serve sostegno al credito. Ci sarò un altro interventi di ulteriori 25 miliardi di euro. Stiamo lavorando per un nuovo decreto che possa potenziare e rafforzare le misure economiche già adottate, sul fronte della liquidità, della protezione sociale e del sostegno al reddito, per le imprese, per le famiglie e per i lavoratori autonomi. Probabilmente ci sarà una recessione nell'intera Europa: la nostra unione monetaria potrà uscire vincitrice dalla crisi con una nuova governance, serve un salto di qualità. L'Italia sta lavorando alla creazione di strumenti di debito comune dell'eurozona. Lavoreremo con la massima determinazione, massimo coraggio. Restando uniti ne usciremo presto".