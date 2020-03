Emergenza Coronavirus: da quattro giorni di seguito cala la percentuale dei positivi

Gli effetti delle restrizioni cominciano a dare i primi piccoli frutti. Per il quarto giorno consecutivo, secondo quanto riportato dai dati ufficiali a cura della protezione Civile, è in diminuzione la percentuale di nuovi contagiati da Coronavirus in Italia. Da quattro giorni a questa parte la percentuale dei casi continua a scendere: venerdì l'aumento di positivi era del 7.4%, ieri del 6.9% ed oggi del 5.6%.