Emergenza Coronavirus: positiva la vicepresidente del Governo spagnolo

In Europa, la situazione più drammatica si registra in Spagna, che è seconda per numero di vittime e contagi solo all’Italia. Anche la vicepresidente del governo spagnolo, Carmen Calvo, è positiva al Coronavirus. 62 anni, è stata ricoverata per un’infezione delle vie respiratorie domenica e dopo due test. A riportarlo è il quotidiano "El Pais".