"Entro il 29 marzo 1500 contagi", i dati confermano la previsione di De Luca

Il 20 marzo scorso il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, quando i contagiati in Regione erano 750 con 79 in terapia intensiva, aveva affermato: "Entro il 29 marzo i contagi saliranno a 1500, a inizio aprile potremmo arrivare a circa 3000". I dati confermano la sua previsione. Per quale motivo? Ieri, 25 marzo, i contagiati erano arrivati già a 1309 in totale. Con la media di cento test positivi al giorno, trend dell'ultima settimana, il rischio è di arrivare a domenica, il 29 marzo appunto, con i contagiati già vicini ai 1700 o forse anche oltre. Da qui la richiesta di auto di De Luca al governo e, conseguentemente, l'ufficialità della proroga dell'auto-isolamento fino al 14 aprile.