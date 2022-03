Enzo Cuomo (sindaco di Portici) "Lo sport per esaltare i valori, dal calcio al tennis importante rimettersi in gioco

Nel dettaglio, il primo cittadino della città campana si cimenterà presso l'accademia Tennis Napoli nell'apprendimento delle migliori tecniche del mondo della racchetta, con la speranza di trasmetterle poi alle generazioni future.

Rimettersi in gioco partecipando ad un Corso per Istruttore di Tennis di Primo Grado è una esperienza straordinaria. Non si finisce mai di imparare e nella vita gli esami non finiscono mai...!!", con queste parole, Enzo Cuomo, Sindaco di Portici, ha annunciato ieri l'inizio della sua nuova avventura nel mondo del tennis. Lui tifosissimo del Napoli e grande appassionato di calcio ora riprende una sua vecchia passione incarnando i valori sportivi.

Il sindaco di Portici Enzo Cuomo ha innanzitutto illustrato i dettagli della nuova esperienza, soffermandosi su coloro che lo accompagneranno nel percorso ed esprimendo tutto il suo entusiasmo: "Si tratta di un corso di istruttore di primo grado. Partecipano con me i migliori rappresentanti del tennis in Campania, come Francesco Rogliani, Giuseppe Pazzi, Ciro Peluso, Alessandro De Falcio, Francesco Liucci. Tra le ragazze vi sono Lorenza Cuomo, Federica Sacco, Valeria Acquaviva, Daniela Quaranta, Alessandra Bullone. Il corso si svolge presso l'accademia Tennis Napoli, sotto la direzione del maestro Aldo Russo, tecnico federale di grande levatura. Da grande appassionato di tennis e dello sport è un'esperienza straordinaria, gli esami non finiscono mai".

Cuomo, ci ha tenuto a spiegare i motivi che lo hanno spinto a fare questo passo, dedicando un pensiero ad un suo caro amico che non c'è più: "È un impegno che ho assunto con me stesso per restituire tutto quello che di bello mi ha insegnato un mio straordinario amico ed ex maestro di tennis, Alberto Sbrescia, il quale purtroppo ci ha lasciati qualche tempo fa".

A tal riguardo, la chiosa finale di Cuomo: "Spero che magari in futuro potrò divertirmi con i bambini del mini-tennis, cercando di trasmettergli quello che ho imparato da questo corso. Lui (Sbrescia, ndr) ci teneva tanto ad insegnarci questo sport. Sarebbe un modo per restituire, in parte, quello che ci ha dato".