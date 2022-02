Eriksen, che regalo per il 30° compleanno: il danese torna in campo per un'amichevole

Christian Eriksen ha giocato un'ora in un'amichevole a porte chiuse con la maglia del Brentford, oggi pomeriggio contro il Southend United. Si tratta della sua prima uscita dopo l'arresto cardiaco dello scorso 21 giugno durante Euro 2020 dove il trequartista danese ha rischiato di morire. Un ritorno su un campo di calcio in una data non casuale, il 14 febbraio, che oltre ad essere San Valentino coincide anche con il suo 30° compleanno. All'ex Inter è stato impiantato un defibrillatore cardioveter e per questa ragione non può più giocare in Serie A. È possibile farlo in Inghilterra e il Brentford ha deciso di puntarci per questi sei mesi.