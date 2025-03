Ufficiale Eswatini-Camerun, le formazioni: come previsto, assente Anguissa

vedi letture

Eswatini-Camerun inaugura le gare che vedono i calciatori del Napoli coinvolti con le rispettive nazionali. Sono dodici in totale. Il primo, come detto, è Anguissa, che però non figura neppure in panchina. Era previsto: il centrocampista di Conte è reduce da un infortunio ed era rientrato solo nel finale contro il Venezia. Non è al top e così per la prima partita il ct lo risparmia lasciandolo fuori dai convocati. Calcio d'inizio alle ore 17. La prossima partita del Camerun è in programma il 25 marzo: Camerun-Libia. Entrambe le sfide sono valide per le qualificazioni mondiali.

I calciatori del Napoli convocati con le Nazionali:

Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano, Raspadori: Italia-Germania (20 marzo), Germania-Italia (23 marzo) - Uefa Nations League

Gilomour e McTominay: Grecia-Scozia (20 marzo), Scozia-Grecia (23 marzo) - Uefa Nations League

Lobotka: Slovacchia-Slovenia (20 marzo), Slovenia-Slovacchia (23 marzo) - Uefa Nations League

Lukaku: Ucraina-Belgio (20 marzo), Belgio-Ucraina (23 marzo) - Uefa Nations League

Rrahmani: Kosovo-Islanda (20 marzo), Islanda-Kosovo (23 marzo)

Anguissa: Eswatini-Camerun (19 marzo), Camerun-Libia (25 marzo) - Qualificazioni Mondiali

Olivera: Uruguay-Argentina (22 marzo), Bolivia-Uruguay (25 marzo) - Qualificazioni Mondiali