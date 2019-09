Euro 2020, i risultati della serata: crollano Germania e Slovacchia, bene Austria e Russia

Ancora una marea di gol per la serata dedicata alle qualificazioni ad Euro 2020. Risultato tennistico per l'Austria vittoriosa contro la Lettonia. La Slovacchia crolla in casa contro la Croazia, cosi come la Germania che si becca un sonoro 4-2 per mano dell'Olanda.



Cipro-Kazakistan 1-1 (Giocata alle 18)

Estonia-Bielorussia 1-2 (Giocata alle 18)

Austria-Lettonia 6-0

Germania-Olanda 2-4

Galles-Azerbaigian 2-1

San Marino-Belgio 0-4

Scozia-Russia 1-2

Slovacchia-Croazia 0-4

Slovenia-Polonia 2-0