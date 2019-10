Euro 2020, i risultati: Inghilterra a valanga, bene Albania e Serbia

L'Ucraina raggiunge l'Italia, il Belgio, la Russia e la Polonia tra le qualificate per Euro 2020 battendo in casa il Portogallo. A nulla è valso il 700esimo tra i professionisti di Cristiano Ronaldo che ha solo accorciato il risultato su rigore in una gara finita 2-1 per i padroni di casa. La Francia non va oltre all'1-1 contro la Turchia a Parigi. Mentre l'Inghilterra, in un clima pesantissimo, si impone a Sofia per 6-0 contro la Bulgaria. Ecco di seguito tutti i risultati della serata:

Bulgaria-Inghilterra: 0-6 (7' Rashford, 20' e 32' Barkley, 45'e 69' Sterling, 85' Kane)

Francia-Turchia: 1-1 (76' Giroud (F), 82' Ayhan (T))

Islanda-Andorra: 2-0 (38' Sigurdsson, 65' Sigthorsson)

Kovovo-Montengro: 2-0 (10' Rrahmani, 35' Muriqi)

Lituania-Serbia: 1-2 (49' e 53' Mitrovic (S), 79' Kazlauskas (L))

Moldavia-Albania: 0-4 (22' Cikalleshi, 34' Bare, 40' Trashi, 90' Manaj)

Ucraina-Portogallo: 2-1 (6' Yaremchuk, 27' Yarmolenko, 72' Ronaldo)