Euro 2032, ora Napoli rischia davvero: positivo incontro Figc-Uefa a Cagliari

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Il futuro stadio del Cagliari all'esame dell'Uefa e della Federcalcio: in ballo l'inclusione del nuovo "Gigi Riva" nella lista degli impianti che ospiteranno gli Europei del 2032. L'incontro tra Comune, Cagliari calcio, Michele Uva dell'Uefa - direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale, delegato ufficiale presso il Comitato Organizzatore italiano per gli Europei del 2032 - e Antonio Talarico e Giovanni Spitaleri della Figc si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Regio ed è durato poco più di un'ora. Per il Comune c'erano il sindaco, Massimo Zedda, l'assessore allo sport, Giuseppe Macciotta, e il dirigente Daniele Olla. Per il Cagliari, il presidente Tommaso Giulini, il dg, Stefano Melis, l'ingegnere Alessandro Gosti.

I delegati Uefa e Figc non hanno rilasciato dichiarazioni. Ma per Cagliari e Comune il confronto è stato positivo. "L'incontro è andato in linea con gli auspici - ha detto il dg rossoblù Melis - quindi possiamo ritenerlo assolutamente positivo. Nell'ultimo periodo il proponente ha deciso di accettare la proposta di un'estensione della capienza dell'impianto, passando dai precedenti 25.200 posti a 30mila richiesti per poter ospitare grandi manifestazioni sportive, anche andando oltre quelle che probabilmente sono le attuali necessità del club. Questo perché il Cagliari sente forte il proprio ruolo sul territorio". I tempi? "Sono scanditi da un percorso che è chiaro ma è anche sfidante. A noi piace pensare di essere partiti su questo, almeno nei tempi. Sappiamo che sono pochi gli impianti all'altezza in questo momento nel nostro Paese. Firenze ha iniziato i suoi lavori ma oltre a quello ci consideriamo veramente in prima fila. L'obiettivo ovviamente adesso è, a ottobre 2026, essere tra le città che potenzialmente possono ospitare gli Europei. Però, a prescindere da questo, il nostro vero obiettivo è dare un impianto serio, moderno e funzionale alla città di Cagliari, alla Sardegna e ai propri tifosi". Il parere di Figc e Uefa? "Sicuramente ci è stato confermato che il nostro è un progetto serio, credibile e che oggi è sicuramente in prima fila tra quelli presentati. Abbiamo tutte le carte in regola oggi, ci sarà ovviamente tanto da lavorare: Cagliari ha tutti i requisiti a oggi per ospitare manifestazioni ed eventi di quel tipo". (ANSA).