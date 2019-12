Everton, Ancelotti: "Sorpreso dallo spirito di questa squadra. Sul mercato..."

L'ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato nella consueta conferenza pre-gara alla vigilia del match di Premier contro il City di Guardiola: "Sono rimasto sorpreso dallo spirito di questa squadra. Il lavoro di Duncan Ferguson è stato davvero positivo perché ho trovato calciatori con grande carattere. Non ho cambiato tante cose, non ne ho avuto neanche il tempo".

MERCATO - "Non è ancora aperto, ci sono tanti rumors e questo è normale ovunque. Dopo il 5 gennaio incontrerò la società e vedremo insieme se è possibile migliorare questa rosa. In ogni caso, abbiamo già una buona squadra secondo me".