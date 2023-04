Everton come la Juve: rischia penalizzazione per perdite record, gli altri club scrivono alla Premier

L'Everton è in crisi economica e rischia una penalizzazione in classifica a causa di una presunta violazione delle regole del fair play finanziari

TuttoNapoli.net

L'Everton è in crisi economica e rischia una penalizzazione in classifica a causa di una presunta violazione delle regole del fair play finanziario relativa allo scorso triennio (2019-2022). Il club di Liverpool avrebbe ben 371 milioni di sterline perdite, si legge sul Daily Mail, ossia più di tre volte il limite consentito, pari a 105 milioni. Ma adesso ci si sono messe le altre società: in sei lettere separate inviate alla Premier League tali società chiedono maggiore trasparenza sui fatti e che questo caso venga chiuso entro la fine di questa stagione, tema quest'ultimo su cui la Premier League - si legge - si è detta ottimista: entro il 28 maggio ne sapremo di più.