Everton, la FA apre un fascicolo su Ancelotti dopo l'espulsione contro lo United

Al termine del pareggio fra il suo Everton e il Manchester United Carlo Ancelotti è stato espulso da direttore di gara, il signor Kavanagh. Una decisione figlia delle proteste del tecnico italiano dopo l'annullamento del gol di Calvert-Lewin negli ultimi istanti di gioco.

Tale comportamento è finito nel mirino della FA che ha aperto un fascicolo su Ancelotti, come comunicato dalla stessa Federcalcio inglese, per "comportamento scorretto". L'allenatore dei Toffees ha tempo fino a giovedì 5 per presentare la sua memoria difensiva.