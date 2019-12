Everton, tutti pazzi per Ancelotti: i tifosi gli dedicano un coro

Tutti pazzi per Carlo Ancelotti. Dopo le due vittorie consecutive con l'Everton, l'allenatore italiano è diventato già un idolo per i tifosi dei Toffees. Infatti è già un tormento il nuovo coro dei supporters inglesi impazziti per il nuovo tecnico. Questo il testo del coro dedicato all'ex del Napoli: "Carlo fantastico, Carlo magnifico, olè olè, Ancelotti".