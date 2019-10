Fabian continua ad incantare in Nazionale: "Marca" lo nomina migliore in campo

Altra prestazione maiuscola per Fabian Ruiz, autore dell'assist del pareggio all'ultimo minuto della Spagna contro la Svezia. Lo spagnolo è stato nominato migliore in campo dal quotidiano spagnolo "Marca". Questa il commento alla partita del centrocampista del Napoli e della nazionale iberica: " Autore della prima occasione della partita con un bel tiro da fuori area che Olsen è riuscito a sventare con una grande parata rifugiandosi in calcio d'angolo. Il suo talento è arrivato è salito in cattedra quando la Spagna ne ha avuto più bisogno, Un cross forte al centro per Rodrigo che ha seganto il gol del pareggio.