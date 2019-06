Fabiàn, notizie confortanti dopo l'infortunio contro l'Italia: le ultime

"Fabian Ruiz sta bene, e potrebbe tornare a disposizione già per la partita di dopodomani contro il Belgio". Arrivano dunque notizie confortanti sulle condizioni del centrocampista spagnolo, che aveva infatti subito una botta alla coscia tale da provocargli un forte dolore, che ha costretto Ruiz al cambio nella ripresa nella sfida contro l'Italia. Così scrive il sito Gianlucadimarzio.com: "Senza il regista del Napoli, la squadra di De La Cuenta, prima in vantaggio e poi sull'1-1, ha subito la rimonta degli azzurri ed è costretta a guardare, già da questa mattina, al prossimo match contro il Belgio. In campo, mercoledì, ci dovrebbe essere di nuovo Ruiz, che ha registrato dei miglioramenti già questa mattina e dovrebbe pertanto tornare a disposizione".