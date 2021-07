Fallimento Francia anche alle Olimpiadi, Gignac duro: "Troppi pasticci, non è accettabile”

La Francia abbandona mestamente il torneo olimpico, con un passivo pesantissimo causato da due sconfitte rotonde, contro Messico e Giappone. A nulla è servita la vittoria contro il Sudafrica, così come il bottino di reti di Andre-Pierre Gignac, l'unico a salvarsi in questa disastrosa spedizione. L'attaccante del Tigres ha dichiarato dopo la batosta contro i nipponici. "Non voglio trovare scuse. Ho detto che sarei andato in guerra con questo gruppo, e l'ho fatto fino alla fine. Ma spero che nel 2024, visto che giocheremo in casa, si faccia una squadra per arrivare in fondo e spero che nessuno metta i bastoni tra le ruote. Giochi "pasticciati" in questo modo mettono in difficoltà il tuo Paese, non è accettabile”. Il riferimento è a quelle società che non hanno lasciato partire i grandi talenti transalpini.