Febbre Serie A a Bari: il San Nicola è già sold-out per la finale playoff

In casa Bari è già alta la febbre per la finale dei playoff di Serie B contro il Cagliari. Il presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis attraverso un post sul proprio profilo Instagram ha infatti annunciato il sold out allo stadio per la gara dell'undici giugno che deciderà chi sarà la terza promossa in massima serie dopo Frosinone e Genoa.