Feltri corregge il tiro: "Sud inferiore al Nord economicamente, mie affermazioni strumentalizzate"

Dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore sulle dichiarazioni contro i meridionali, Vittorio Feltri prova a correggere il tiro facendo riferimento ad una 'inferiorità' dal punto di vista economico. Il direttore di Libero ha postato un tweet dove prova a chiarire le dichiarazioni riguardo la presunta inferiorità meridionale: "Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno".

Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno. — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 22, 2020