Festa scudetto a Monterusciello. Tutti in piazza dalle 18

E’ arrivato il momento: Monterusciello Day di Animo Azzurro. Il 4 giugno festeggia con noi lo scudetto in piazza Antonio De Curtis. Organizzato da Ciro Botta, il motto è coloriamo la piazza d’azzurro a Monteruscello dove si festeggerà lo scudetto del Napoli in programma il 4 giugno dalle 18:00 in collaborazione con Alberto Spina di seratissime Eventi Agency e grazie alla collaborazione del comune che ha sposato questo evento e grazie ad alcuni commercianti della zona, ma soprattutto un grazie in particolare allo staff tecnico del comune. Il Monterusciello day sarà un evento di musica spettacolo dove ci saranno ex calciatori di cui un ex azzurro Ivano Trotta. La manifestazione sarà aperta a tutti dalla proiezione della partita del Napoli in diretta contro la Sampdoria al termine della quale avranno inizio i festeggiamenti. La piazza sarà addobbata da azzurro ma l’organizzatore fa un appello “indossate una maglia azzurra o un accessorio azzurro e coloriamo piazza le Curtis del colore del nostro amore. Sarà una manifestazione ricca di emozioni che i tifosi aspettano da 33 anni, vedere il capitano alzare la Coppa dello scudetto.

“Era un piccolo grande sogno - ha dichiarato Ciro Botta di Animo Azzurro - che si sta realizzando un qualcosa di unico ed importante a Monterusciello nel mio quartiere nel mio nella mia zona ma soprattutto per festeggiare insieme lo scudetto tanto atteso del Napoli. Tanti saranno gli artisti amici ma soprattutto persone che hanno creduto in ciò che stiamo realizzando e costruendo con gli anni ma un grazie in particolare ai miei concittadini che spero vengano a vedere questa proiezione a far festa in modo civile. E’ stata dura ma alla fine c’è l’abbiamo fatta ci siamo riusciti. Grazie di cuore a tutti ma soprattutto ancora una volta all’amico Alberto Spina, Enrico Russo, Mariano Astuccio al Comune di Pozzuoli allo staff tecnico il sindaco Luigi Manzoni, al vicesindaco Filippo Monaco. L’evento sarà presentato dalla bellissima Fortuna Autiero con tanti ospiti grande Massimiliano Cimmino, Jenny Sacco, Vincenzo Cantiello, Antonella D’Avino, Fabio Lanni, Marco Aletto esibizioni della scuola di ballo della maga dance di Carolina Prezioso”.