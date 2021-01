Fifa, l'ex pres. Blatter ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Sepp Blatter, presidente della FIFA dal 1998 al 2005, è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. Secondo Blick le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Corinne Blatter, figlia di Sepp, avrebbe confermato la brutta notizia. Non sono state ancora fornite altre informazioni. Blatter è ormai lontano dal mondo del calcio, dopo essere stato sospeso per sei anni da tutte le attività ad esso legate.