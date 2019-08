Fifa, premio Puskas: tra i candidati al gol più bello c'è pure quello di Quagliarella al Napoli

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Fabio Quagliarella sfiderà, tra gli altri, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic nell'assegnazione del premio per il gol più bello della scorsa stagione calcistica. E' quanto ha deciso la Fifa svelando i dieci candidati in lizza per il premio Puskas le cui votazioni termineranno il prossimo 1 settembre e a cui partecipano anche le calciatrici. Nel 2018 il riconoscimento è andato a 'Momo' Salah del Liverpool. Il capitano della Sampdoria è stato inserito nella top ten dalla Fifa per la sua prodezza di tacco nella partita di campionato del 2 settembre scorso al 'Ferraris' contro il Napoli.