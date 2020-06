FIFA, pubblicate FAQ sul tema del calciomercato: dalla durata alla eccezioni

La FIFA ha pubblicato le FAQ relative alle tematiche più importanti e stringenti dell'attualità calcistica legate al mercato e al tesseramento dei calciatori. 13 differenti workshop con rappresentanti delle associazioni (MAs), Federazioni, del Forum delle Leghe (WLF) e dell'ECA. Oltre 350 partecipanti e un documento pubblicato oggi per identificare le questioni su regolamenti e legislazione dei tesseramenti e non solo. In seguito allo stop per il COVID-19, FIFA ha ritenuto opportuno pubblicare le frequently asked questions sul mercato. La Federazione specifica inoltre che non è parte in causa nei tesseramenti tra club e dipendenti, in particolare giocatori e tecnici o negli accordi di mercato tra club o giocatore. La FIFA non ha autorità per cambiare termini e condizioni sugli accordi. Per questo le FAQ sono da intendersi come delle linee guida che poi verranno eventualmente fatte rispettare dalle singole Federazioni.

I periodi di mercato

Il Bureau della FIFA analizzerà le situazioni caso per caso per stabilire le diverse date delle sessioni di mercato e le richieste delle singole associazioni.

C'è una deadline per chiederle? No. Non esiste una data limite per chiedere una modifica e una variazione delle date del periodo ufficiale del calciomercato ma un periodo ragionevole è considerato come una comunicazione fino a dieci giorni prima della data originale, sia per le questioni tecniche, sia per il FIFA TMS.

Quanto può durare il calciomercato? Articolo 6 paragrafo 2 delle RSTP: il periodo massimo della prima sessione è di 12 settimane, della seconda di 4 settimane. Il massimo totale è di 16. Non si possono superare queste durate. In linea di principio, l'eventuale tempo perso per la prima sessione non dovrebbe essere recuperato nella seconda. Ci sono casistiche limite in cui è possibile avere tre sessioni di mercato.

Può variare ancora il periodo? Sì. Se tutto o parte di un periodo di registrazione aperto è stato direttamente influenzato da COVID-19, questo può essere considerato nullo e riassegnato a nuove date nella stessa stagione.

Dove verranno comunicate le date del mercato? Sul sito legal.fifa.com

Ci sono eccezioni per registrarsi fuori dalle sessioni di mercato? Sì, ma solo se il contratto è terminato come "risultato del COVID-19". Questo è inteso quando un contratto è "fino alla fine della stagione" e questa è stata interrotta come primo caso limite.

FIFA monitorerà i trasferimenti? Ogni richiesta sarà valutata da FIFA e deve essere un'eccezione all'articolo 6, paragrafo 1. E' responsabilità di ogni associazione e lega assicurarsi che venga preservata l'integrità sportiva del campionato. In questa ottica, FIFA raccomanda fortemente che la priorità venga data al poter completare la stagione con la squadra dove stava militando il calciatore.