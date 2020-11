FIFA The Best Awards, i candidati per il miglior calciatore: c'è CR7, solo due del Bayern

La FIFA ha svelato i candidati alle sette categorie per il The Best FIFA Football Awards, cerimonia che si terrà il 17 dicembre del 2020. Ci sarà la possibilità anche per gli utenti di votare su Fifa.com fino al 9 dicembre.

Miglior calciatore

Thiago Alcântara (Spagna/ FC Bayern München / Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portogallo/ Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Belgio/ Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia/ FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia/ Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Neymar (Brasile/ Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Spagna/ Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egitto/ Liverpool FC )

Virgil van Dijk (Olanda/ Liverpool FC)