Fiocco rosa in casa Gaetano: nasce Carmela, la primogenita dell’azzurro

Fiocco rosa in casa Gaetano. E’ nata Carmela, la primogenita del giovane centrocampista azzurro. Giorno speciale, dunque, per Gianluca Gaetano, che abbraccia sua figlia. Il giovane azzurro classe 2000, è da un anno e mezzo in prestito alla Cremonese e quest’anno parteciperà al rituro estivo del Napoli. Sarà poi Spalletti a decidere se puntare su di lui o fargli continuare il percorso di crescita altrove.