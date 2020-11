Fiorentina, Callejon guarito dal Covid: a disposizione per la trasferta contro il Milan

Josè Callejon è guarito dal Coronavirus. Il tampone effettuato dallo spagnolo nella giornata di ieri ha dato esito negativo, come tutti quelli del gruppo squadra (quindi bolla finita). L’attaccante quindi potrà iniziare il protocollo previsto per la ripresa degli allenamenti della Fiorenti che, naturalmente, dovrà essere graduale. Lo stop di 10 giorni ha riportato l’ex Napoli qualche passo indietro rispetto alla forma, già non esaltante, mostrata nelle ultime esibizioni in campionato e in Coppa. E’ probabile che Callejon tornerà a disposizione di Prandelli per la trasferta con il Milan.