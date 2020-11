Fiorentina, l'ASL Toscana ferma i viola: no partenze per le nazionali

Molti giocatori della Fiorentina sono stati convocati dalle rispettive federazioni ma, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'Asl della Toscana non ha autorizzato la partenza dei calciatori viola per raggiungere le rispettive Nazionali e rispondere alle chiamate dei propri commissari tecnici. Questo perché la Fiorentina attualmente, data la positività di Callejon, è in bolla e questa contromisura non permette ai giocatori di aggregarsi alle Nazionali.