Florenzi, esordio terribile in Spagna: espulsione e sconfitta per il suo Valencia

(ANSA) - ROMA, FEB 8 - Sabato pomeriggio calcistico da dimenticare per Alessandro Florenzo nella Liga Spagnola. L'ex laterale e capitano giallorosso approdato al Valencia da pochi giorni si è infatti fatto espellere nelle fasi finali del match giocato in trasferta contro il Getafe e perso 3-0 (doppietta di Molina e Mata nel finale). Il cartellino rosso a Florenzi è diretto per via di una entrata killer a forbice sull'ex giocatore del Barca Cucurella. Il Valencia di Florenzi è l'avversario dell'Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Il Getafe grazie a questa vittoria rafforza il terzo posto nella Liga. (ANSA).