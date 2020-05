Follia in USA, impazza la moda dei Covid-19 party: "Se mi ammalo divento immune"

Vengono chiamati 'Covid-19 party', ossia una festa organizzata dai giovani appositamente per infettarsi di coronavirus. E' la nuova moda che sta prendendo piede negli Stati Uniti e in particolar modo nello stato di Washington, primo focolaio americano della pandemia. Invitati sani si mischiano con persone positive al virus nella speranza di essere contagiati e diventare immuni. I giornali USA scrivono che l'idea è nata da quando le autorità sanitarie hanno cominciato a prendere in considerazioni l'idea dei passaporti d'immunità, che consentirebbe ai positivi al virus e poi guariti di viaggiare.