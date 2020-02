FOTO - "Adriano assassinato", ma lui smentisce dal suo letto: la fake news che ha turbato il Brasile

Nelle ultime ore del venerdì la notizia, circolata velocemente in Brasile tramite i social network, spinti da alcuni media locali: Adriano, L'Imperatore ex Inter, sarebbe stato assassinato al Morro de Alemao, a Rio de Janeiro. Non si è parlato di altro per un po', com'è ovvio che sia, fino a che non è stato proprio lui a smentire quella che poi s'è rivelata una fake news: "Sono vivo e sono a casa", è costretto a scrivere l'ex attaccante su Instagram per chiarire quelle voci false. Adriano ha caricato poi anche una foto, a dimostrazione del fatto che quella notizia non fosse vera.