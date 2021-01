FOTO - Assurdo in Turchia: c'è la neve ed il Sivasspor gioca in maglia bianca e diventa invisibile

L'ondata di gelo piombata sull'Europa nelle ultime ore sta creando non pochi disguidi alle squadre di calcio impegnate nei rispettivi campionato. In Turchia il Sivasspor ha giocato regolarmente contro il Basaksehir (1-1 il risultato finale), ma le immagini evidenziano alcune scene singolari: il Sivasspor è infatti sceso in campo con la divisa bianca, il che ha reso i giocatori praticamente invisibili in campo. Di seguito le immagini.

Basaksehir played Sivasspor while it was snowing in Istanbul. Sivasspor were playing in white. How many players can you spot?



(via @sinanogluharun6) pic.twitter.com/zDQ17WYDlg