FOTO - Cartello contro Sarri al gay pride di Napoli: "Contro natura solo lui alla Juve"

Circa 100mila persone sono scese in piazza oggi a Napoli per il gay pride. Una marea colorata di partecipanti ha sfilato da piazza Dante a via Toledo fino ad arrivare poi sul lungomare in via Partenope, dove poco fa si è conclusa la manifestazione in difesa dei diritti di tutti, dai Gay ai transessuali. Tra i tantissimi striscioni e cartelli alla manifestazione, a cui ha partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris, anche uno contro l’ex allenatore del Napoli e oggi alla Juventus Maurizio Sarri. “Contro natura è solo Sarri alla Juve” si legge su un cartello.