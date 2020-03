FOTO - Coronavirus, follia in Inghilterra: in migliaia alle mezze maratone di Bristol e Liverpool

Scene di ordinaria follia giungono da Liverpool e da Bristol, in Gran Bretagna, dove oltre 10mila persone hanno partecipato oggi alle mezze maratone incuranti dell’emergenza Coronavirus, si sono presentati ai nastri di partenza per l’edizione 2020 della Mezze Maratone. Nei giorni precedenti gli organizzatori erano scettici riguardo il regolare svolgimento dell’evento, ma in seguito ad un’attenta valutazione, lo staff medico locale aveva dato il via libera

Really? Sunday 15 March Bath Half Marathon. pic.twitter.com/YLJTE4Op9Q — Jeremy Farrar (@JeremyFarrar) March 15, 2020