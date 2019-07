FOTO - È già Manolas-mania: i negozi già stampano la maglia col suo nome

Già prima che arrivasse l'ufficialità dell'acquisto di Kostas Manolas nei negozi che vendono i gadget del Napoli c'era chi aveva stampato la nuova maglia degli azzurri con il nome del difensore greco e il numero 44. L'affare per portare in azzurro il difensore greco è andato in porto e si aspetta ormai soltanto l'ufficialità.