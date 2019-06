FOTO - Il Betis è ancora legato a Fabian: "Non sai quanta gioia ci dà questa immagine..."

Il debutto in nazionale è uno dei momenti più importanti della carriera di un calciatore. Fabian Ruiz l'ha vissuto venerdì scorso e chi l'ha cresciuto dimostra di essere ancora tanto legato al calciatore. Il Real Betis, club dal quale il Napoli l'ha acquistato per 30 milioni un anno fa, ha dedicato un pensiero al centrocampista spagnolo, pubblicando un suo scatto con la maglia della Spagna: "Non sai quanta gioia ci dà quest'immagine, Fabian. Congratulazioni per il tuo esordio con la Spagna!"

No sabes cuánta alegría nos produce esta imagen, @FabianRP52



¡Enhorabuena por tu debut con la @SeFutbol! 🆕🇪🇸 pic.twitter.com/w0cbWa3ejP — Real Betis Balompié (@RealBetis) 10 giugno 2019