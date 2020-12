FOTO - Lo striscione degli operai della Meridbulloni: "Maradona non firmò per la Juve..."

Gli operai della Meridbulloni, fabbrica di bulloni per auto di Castellammare di Stabia in procinto di essere delocalizzata a Torino, per evitare la chiusura stanno presidiando la struttura da 8 giorni. Gli 81 operaim, che si alternano in gruppi di 30 e 20, hanno comprato tende per stare al coperto di notte e affrontare il freddo. Davanti ai cancelli, che sono stati chiusi il 18 dicembre per evitare che vengano portati via i macchinari, gli operai hanno esposto uno striscione che fa un parellelo tra la loro storia e quella di Maradona: "Maradona non firmò per la Juve...noi non firmeremo per Torino".