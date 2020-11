FOTO - Pioggia a Napoli, teloni per riparare gli omaggi dei tifosi a Maradona

A Napoli piove e all'esterno dello stadio San Paolo, prossimamente Diego Armando Maradona, sono stati messi dei teloni sulla rete di recinzione per coprire i cimeli che i tifosi hanno posto per omaggiare il fuoriclasse argentino. Già in mattinata il Comune aveva provveduto a rimuovere dall'asfalto sciarpe, maglie e tutto il materiale che poteva essere danneggiato con la pioggia. Di seguito la foto.