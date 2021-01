FOTO - Polemiche sul distanziamento: una folla accoglie il pullman della Lazio

Questa sera è di scena il Derby della capitale tra Lazio e Roma, ma già montano le polemiche per il comportamento dei tifosi biancocelesti. I sostenitori laziali hanno infatti accolto in massa il pullman della squadra di Lotito, all'arrivo allo stadio Olimpico. Fumogeni, cori e zero distanziamento, nonostante i divieti per l'emergenza Covid.