Foto TN - Risposta “dolce” al “terrone” degli atalantini

La risposta a Gasperini e al dirigente dell’Atalanta? Da Napoli arriva in maniera dolce ed ironica. Da un'idea di due giovani imprenditori Vincenzo pianese e Raffaele di Marino nasce questo babà unico nel suo genere non solo per la forma ma anche per la crema di cassata, come unire due popoli come quello napoletano e siciliano da qui il nome "BABA' REGNO DELLE DUE SICILIE". Soffice e goloso il famoso dolce partenopeo con una contaminazione ancora più “terrona” è una risposta semplice e soprattutto dolce per le parole del dirigente della squadra orobica che ha dato del terrone al tifoso del Napoli che si è avvicinato a Gasperini prima della gara di ieri con la Juve! Il babà delle Due Sicilia lo trovate presso il bar tabacchi Di Marino (corso campano 223 Giugliano) oppure presso Dolce e salato sempre a Giugliano. Napoli vi prende per la gola e con il suo dolce principe vi fa scoprire i sapori e le prelibatezze del Sud!