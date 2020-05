FOTO - Via alla Bundesliga, Haaland subito a segno: le immagini dell'esultanza a 'distanza'

"Il lupo perde il pelo, ma non il vizio", il primo gol in Bundesliga non poteva che essere di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund. Il giovane bomber ha siglato la rete dell'1-0 nel match contro lo Schalke al 28 minuto: di seguito la foto dell’esultanza del classe 2000 dopo il gol a distanza per rispettare il protocollo sanitario