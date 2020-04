FourFourTwo stila la top 50 maglie di gioco più belle di sempre: c'è anche il Napoli

La rivista Britannica 'Four Four Two' ha stilato la classifica delle 50 casacche più belle di sempre

© foto di Imago/Image Sport Uno dei temi che ha sempre più appassionato i tifosi è quello relativo alle maglie da calcio. La rivista Britannica 'Four Four Two' ha stilato la classifica delle 50 casacche più belle di sempre: all'ottavo posto compare la mitica maglia del Napoli del 1990/91, di colore azzurro chiaro accompagnato dal colore bianco e dal gagliardetto dello Scudetto sul petto. IL PODIO - Sul gradino più basso del podio vi è la maglia dell'Olanda del 1976, al secondo posto la maglia del Boca Juniors del 1981 e al primo posto la casacca della Danimarca del 1986