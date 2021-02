Gaetano a segno con la Cremonese: gol dell'azzurro contro il Lecce

E' finita 1-2 la sfida tra Cremonese e Lecce, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. A segno per i padroni di casa per la rete del vantaggio Gianluca Gaetano. Il napoletano classe 2000, al settimo minuto di gioco, ha sfruttato l’assist di Ciofani e grazie ad un inserimento centrale ha portato in vantaggio i suoi. Il giocatore di proprietà del Napoli è rimasto in campo fino al novantesimo.