Galatasaray, la dirigenza è in Italia per concludere l'acquisto del terzino: le ultime

La dirigenza del Galatasaray è ora a Milano per le ultime ore di mercato. La finestra trasferimenti scade domani e c'è l'intenzione di prendere assolutamente un terzino sinistro. Per questo nei prossimi minuti c'è in agenda un incontro con il Milan per parlare della situazione di Fode Ballo-Touré, fuori rosa dai "grandi" e finito a giocare con l'under23, il Milan Futuro, in Serie C. Dunque non ci saranno barricate da parte dei rossoneri, visto che Ballo-Touré è in scadenza fra nemmeno un anno e non fa parte dei piani.

L'intenzione però è sempre quella di aspettare il sì di Zalewski. Perché le due squadre, cioè Roma e Galatasaray, hanno trovato un punto di incontro dal punto di vista monetario, ora è corsa contro il tempo per ottenere il via libera anche da parte del giocatore. Lo scrive Tmw.