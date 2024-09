Galatasaray, successo 3-1 in Super Lig senza Osimhen: ora sfida con Mourinho

Nel recupero del terzo turno di Super Lig 2024-25, il Galatasaray ne approfitta e riporta a due punti le distanze sul Fenerbahce di José Mourinho che perde dunque il primo posto in classifica. Decisivo il trionfo di questa sera sul Gaziantep per 3-1, con l'ex Chelsea Batshuayi a chiudere una volta per tutte i giochi al 76', nonostante il gol della bandiera di Soyalp all'81'.

Da segnalare in campo per 72' l'ex Napoli Dries Mertens, mentre l'ex viola Lucas Torreira è rimasto in campo per tutta la durata del match. Ancora fuori per infortunio Mauro Icardi (in passato attaccante e capitano dell'Inter).