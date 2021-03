Gattuso mai perdente contro Mihajlovic: tutti i precedenti

Rino Gattuso e Sinisa Mihajlovic si affrontano da allenatori per la quarta volta in carriera.. Nei confronti tra i due il tecnico azzurro è in netto vantaggio sul serbo: zero sconfitte e due vittorie su tre gare. Gattuso ha giocato solo una partita in casa contro il tecnico rossoblù vincendo 2-1 in Milan-Bologna 2-1 del 2018/19. Immacolato anche il percorso dello stesso Gattuso contro il Bologna. In sei partite sono arrivate 4 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte. Da quando è alla guida del Napoli, due le sfide contro i felsinei con un pari e una vittoria (quella all'andata di questo torneo). Non bene invece Mihajlovic contro il Napoli; a fronte di due vittorie, per il serbo sono arrivate anche ben 9 sconfitte. C'è da dire però che le due vittorie contro gli azzurri l'allenatore felsineo le ha ottenute proprio alla guida del Bologna.

Tutti i precedenti di Gattuso contro Mihajlovic:

2 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Mihajlovic

4 gol fatti squadre Gattuso

2 gol fatti squadre Mihajlovic



Tutti i precedenti di Gattuso contro il Bologna:

4 vittorie Gattuso

2 pareggi

0 vittorie Bologna

8 gol fatti squadre Gattuso

4 gol fatti Bologna

Tutti i precedenti di Mihajlovic contro il Napoli

2 vittorie Mihajlovic

7 pareggi

9 vittorie Napoli

18 gol fatti squadre Mihajlovic

38 gol fatti Napoli