Gattuso premia la squadra: concessi due giorni di riposo dopo il blitz di San Siro

Dopo il successo a San Siro, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Rino Gattuso, così come fatto dopo la vittoria sul Bologna, concede dunque due giorni di riposo alla squadra per prepararsi al meglio per la sfida importantissima dell'Olimpico.

Lo annuncia il sito ufficiale del club azzurro, che ricorda come 'Gli azzurri prepareranno il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45)'.