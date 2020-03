Getafe diserta la trasferta con l'Inter? Il presidente: "Non ci andremo, Uefa trovi alternativa!"

Non solo calcio italiano, ma anche quell'europeo di fronte all'emergenza Coronavirus. Angel Torres, presidente del Getafe ha parlato al "El Transistor", alla vigilia della partenza per Milano, dove si dovrebbe giocare l'andata degli ottavi di Europa League contro l'Inter: "Se le cose non cambieranno, il Getafe non viaggerà in Italia. Abbiamo chiesto alla Uefa che trovi una alternativa al giocare a Milano. Se dobbiamo perdere a tavolino l’eliminatoria la perderemo. Non sarò io ad assumermi alcun rischio".