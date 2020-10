Giuffredi mette a segno l'ennesimo rinnovo: dopo Faraoni anche Biraghi, attesa per Hysaj

Cristiano Biraghi ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso esterno viola parlando in una conferenza stampa virtuale sul sito ufficiale del club: "Sono stato contattato dalla società prima della fine della passata stagione, ho sentito la loro fiducia e la voglia di riportarmi a Firenze. Questo è stato importante e anche io volevo tornare. Il rinnovo è stato automatico, l'importante era la voglia di ricominciare. L'accordo è fino al 2024. Dentro al rinnovo c'è un progetto a lungo termine, in quattro anni, insieme a società e presidente, vogliamo fare le cose bene".

Biraghi è uno dei giocatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente molto attivo con i rinnovi visto quelli conquistati per Faraoni, Di Lorenzo e Mario Rui in estate ed ora proprio Biraghi. Si attendono, dunque, novità anche sul fronte di Elseid Hysaj, per il quale proprio Giuffredi sta discutendo del rinnovo che, al momento, non è per niente scontato.